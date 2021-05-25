全國疫情三級警戒持續延長至6月14日，衝擊全台餐飲業！Yahoo奇摩拍賣為力挺實體餐飲賣家，今(25)日宣布推出「美食直播0元方案」（線上表單），讓賣家拍賣直播無縫串接Facebook及YouTube，一機直播3平台同步，免費提供業者更多線上做生意的管道！

受疫情影響、零接觸商機崛起，Yahoo奇摩拍賣今年至今直播賣家業績成長3成，其中又以美食類直播業績成長1.8倍最亮眼！為助攻實體餐飲賣家做生意，即日起至6月30日，新註冊加入的餐飲賣家，可享「美食直播0元方案」4大好康，包含交易手續費、社群威力包三個月0元優惠、拍賣百萬流量免費曝光、加碼送直播致勝攻略；而針對平台上已加入的美食賣家，也加碼提供限量100名賣家可享3個月社群威力包0元、免費直播專區曝光的機會。

Yahoo奇摩拍賣社群威力包涵蓋「直播」、「粉絲通」群發、全店「折扣碼」功能一次到位，助攻賣家圈住粉絲、創造訂單和促動回購。其中透過拍賣直播，可同時將直播畫面對準想刊登的商品，點選「截圖快刊」功能，透過輸入商品名稱、價格及數量簡易三步驟，即可一秒上架立馬開賣，快速成交；更讓賣家一機直播3平台同步，無縫串接Facebook及YouTube，技術零門檻，讓賣家與消費者線上遠距零接觸互動，接單更快速；同時也讓買家不出門、安心宅在家就能逛拍賣直播即看即買。

此外，由知名藝人邵昕開立，以特色精緻麵食聞名的「立祥公寓」、以及榮獲優質台菜餐廳獎的「真心台菜及香茅廚」同步加入「美食直播0元方案」，即日起全新進駐Yahoo奇摩拍賣，並將分別於 5/26晚上7:00 及 5/27晚上7:00 於平台首度直播，消費者在家就可以輕鬆看立即買。

(科技)