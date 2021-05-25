巴克萊(Barclays)周二將印度2021/2022財年(截至2022年3月)的經濟成長預測下調80個基點，來到9.2%。巴克萊指出，遏止新冠傳染病而實施的封鎖，造成的損失似乎比預期的要大。
第二波疫情已經讓印度接近三分之二的地區進入封鎖管制，減緩了經濟活動，讓許多大型銀行紛下調經濟預測。
巴克萊指出，儘管第二波疫情開始見到消退，但嚴厲的封鎖措施，已讓相關經濟成本上升。
巴克萊將此前的10%的年增經濟預測，下調到9.2%。而在疫情爆發前的預測更為11%。
而印度緩慢的疫苗接種進度，更為經濟帶來中期風險，特別是如果該國再經歷第三波疫情；巴克萊表示，在這種情形下，GDP將再拉下150個基點，2021/2022財年經濟將僅成長7.7%。
印度央行(RBI)行長在上一次政策會議中對本財年經濟預測為10.5%。
在連串的高峰後，周二印度新報19.42萬名單日確診數，為自4月14日以來的最低人數。
本月稍早，評級機構穆迪(Moody's)表示，印度第二波疫情將減緩近期的經濟復甦，並可能拖累長期的成長動力。
(時報資訊)
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