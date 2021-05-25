國內新冠肺炎疫情升溫，金管會為保障銀行員工安全，允許銀行業在警戒標準三級以上期間，對於需當面、親自臨櫃辦理業務，可在符合內控原則下採行其他替代方案辦理。若總管理單位認為有調整據點營業時間需要，可依遇天災發生時停止營業規定提出申請。

銀行局長莊琇媛說明，此次為賦予銀行彈性，對於須臨櫃親辦的商品或業務，可在符合內控原則、經內部授權程序後，採行線上傳遞、傳真、電子郵件辦理，事後補徵提合法文件等替代方式辦理，並須建立交易覆核與照會機制等配套措施，以確認交易指示真實性。

莊琇媛表示，符合上述條件的替代性辦理方式，將不列入金融檢查意見。同時，去年即要求各金融機構訂定防疫及緊急應變計畫，並滾動式檢討調整，以符合實務運作需要。面對疫情發展，總管理單位應負起統籌規劃調配之責。

金管會強調，員工是金融機構最重要的資產，維持營運不中斷應一併照顧好員工，總管理單位應協助各營業單位調派工作人力，提供充分防疫物資，落實人流管制及相關防疫規定，以保障員工安全。

若銀行經綜合考量員工安全及客戶權益維護等各項因素後，認為有調整每日營業時間需要，金管會允許可依「金融機構營業時間及遇天然災害發生時停止營業作業方式」規定，向金管會提出申請。莊琇媛強調，若分行調整營業時間，必須先確保周知客戶相關訊息。

金管會也呼籲民眾，疫情期間應儘量減少外出或親臨金融機構辦理業務，可透過網銀及行動銀行等數位方式滿足所需服務，若有臨櫃需要，可事先了解該分行營業廳人流情形，保障自身健康安全。另外，20日起已提供減免網銀及實體ATM跨行轉帳手續費措施，可多加利用。

(時報資訊)