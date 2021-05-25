大樹(6469)下午參加櫃買中心的線上法說會，董事長鄭明龍表示，台灣疫情緊張，有人擔心若是防疫層級拉高至第4級是否會受到影響，由於藥局是防疫第一線，也是民眾處方簽拿藥的地方，應該不會是優先要求停業，但還是以政府的通報為準。他說，大樹暫時沒考慮按季發放股利，去年每股將配發每股股利4元，含現金1元、股票3元，未來配息和配股的比例是否會調整，則將會再研究。

鄭明龍說，台灣疫情升溫，民眾對防疫物資及藥品等確實短期會有需求，若照去年3月來看是個高峰，但民眾並不會買了就用，從長期來看，業績並沒有太大的變化。台灣本波疫情以來，公司短期囤貨的量會增加，大量提高備貨，但長期來看，並不會影響侵蝕獲利。

大樹旗下各藥局皆備足防疫商品，也有即時回報流程，鄭明龍說，員工健康維持得不錯，由於全台灣學生都停課，公司分成a、b組的輪班，若白天家中有小朋友要顧可輪晚班和假日班，並不會造成員工的困擾，也能照顧到小朋友。

大樹今年將啟動下一個五年計畫-大健康產業4千交易平台，將透過精準行銷，實體結合線上，目標2025年挑戰1千家，外界看好今年起獲利成長力道將加大。

(時報資訊)