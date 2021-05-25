外媒報導台灣新冠疫情再起，大肆消毒。

台灣本土新冠疫情爆發，號稱「零確診」的北韓也相當關切，北韓官媒《勞動新聞》今（25）日在官網刊出文章，將近1／3篇幅探討台灣疫情爆發的來龍去脈，其中提到變種病毒入侵，台灣防疫鬆懈，因此造成破口。

《勞動新聞》今日在官網刊登題為《威脅世界的變種病毒急速傳播》的報導，指出新冠病毒已經轉變為更危險的變種病毒形式，並且席捲全球，包括傳染力增加80%的英國變種病毒已經傳播全球150國，南非變種新冠散布100國、巴西變種病毒擴散60多國。

文章接著著墨印度變種病毒，指出這種病毒似乎比英國變種更具傳染力，而且已經被世界衛生組織（WHO）上調至「引發全球擔憂的變異株」，目前印度變種新冠已經擴散全球65國，快速傳播的能力令專家擔憂。

文章更舉印度變種病毒衝破新加坡防線為例，指出新加坡原本疫情穩定，樟宜國際機場現在已經淪為病毒傳播中心，境內許多人也感染了這類病毒。

文章最後1／3篇幅探討台灣疫情，指出「中國台北在一周內爆出1,200名新冠肺炎感染者」，「患者遭到強制隔離，陷入緊急的狀態。」

文章說明台灣自疫情爆發以來就處於封鎖狀態，境內疫情維持穩定。不過隨著疫情時間拉長，防疫措施也鬆懈了，包括不積極對發燒者進行病毒篩檢，又將飛行員的隔離檢疫期從14天鬆綁至3天。

這樣的結果是英國變種病毒經由飛行員在機場飯店擴散，進而引發大規模感染，另外疫情也很快在娛樂場所傳播開來。

文章引述一名大學副教授的說法，指出他相信台灣政府限制出入境能強力阻止變種病毒流入，這樣的措施讓台灣民眾對於疫情鬆懈、解除緊張，過得安逸自在。此外娛樂場所的環境通風不良，人們在這樣的房間內唱歌、飲酒，是發生群聚感染的最佳環境。

另外也引述流行病學家的說法，指出就算只有一小部份的人違反規定，也會造成防疫破口。

(中時新聞網)