因應中央流行疫情指揮中心於宣布延長全國疫情第三級警戒至今年6月14日，財政部衡酌防疫需求，宣布全國各地區國稅局於6月14日前，全面停止對外提供所得稅報稅臨櫃服務。

財政部說明，因應目前國內疫情持續嚴峻，基於全民防疫為當務之急，且所得稅結算申報繳納期限已延長至6月30日止，該部原於5月16日宣布全國各地區國稅局總局、分局、稽徵所及服務處於5月28日前停止對外提供所得稅報稅臨櫃服務(含臨櫃查調所得、協助網路報稅及遞送證明文件等)。

中央流行疫情指揮中心今日宣布全國疫情第三級警戒由5月28日延長至6月14日，財政部亦配合公告延長全國各地區國稅局停止對外提供所得稅報稅臨櫃服務的期間至6月14日。

為了能夠在期限前完成報稅，財政部呼籲民眾，已經有多元且便利的網路申報管道，疫情期間請民眾多加利用手機、平板或電腦進行網路報稅，並利用信用卡、行動支付、委託取款轉帳、便利商店等多元方式繳稅。

(中時 )