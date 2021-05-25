疫情嚴峻，確診病患持續增加，政府一直強調醫療量能足夠，實際狀況到底如何？北市聯醫工會這幾天接到無數的員工申訴，醫療崩壞在即，基層真的已不知如何是好。北市聯醫工會指出，現在聯醫的現況是急診塞爆，病房滿床，救護車還是源源不絕地把病人送進來，此外，工會反應聯醫資訊不透明，就連「我照顧的病患有肺炎確診」或是「我隔壁的同事有肺炎確診」都不知道。

北市聯醫工會表示，我們是市立醫院，守護市民健康責無旁貸，但現在急診發燒篩檢站雙人病房塞了6名確診病患外加陪病家屬，還有許多病人躺在走廊；北市聯醫的負壓隔離、專責病房都已經滿床，正在快速將一般病房改建為專責病房，裝設未完成，沒有單獨隔間、沒有空調獨立，只有看不到盡頭的病人潮。

北市聯醫工會說，我們只能很痛心的告訴病人：「等等看或許會有病房」、「醫生等等看完其他病人就會過來了」、「對不起真的沒有病床了」、「我知道你很喘，但現在沒有重症呼吸器的床。

北市聯醫工會指出，我們真的已不堪負荷，沒辦法再收更多病人，在人力、設備都不足的狀況下被推上第一線，我們也很害怕；由於疫情嚴峻、確診病患人數增加，院內有許多員工在防護不足的狀況下接觸確診病患、同事。然而，上述「接觸者」應繼續到院上班、或居家上班、或居家隔離？制度上是由「地方政府」做疫調，「中央指揮中心」決定匡列名單，問題是確診人數太多，地方與中央都來不及消化。

北市聯醫工會爆料指出，有一般病房護理師得知照護的病患確診，居然「7天後」才收到通知，被匡列為接觸者，要居家隔離7日，接獲通知時已為「應」隔離期滿日，而這7天他都在醫院照常上班。

工會在疫情初始就向院方反映，員工需要知道院內感染的狀況，資訊透明才能醫治謠言與恐慌，但目前院內嚴重資訊不透明，就連「我照顧的病患有肺炎確診」或是「我隔壁的同事有肺炎確診」都不知道！

北市聯醫工會指出，上周北市聯醫某單位有員工感染確診，然而，主管未告知同單位其他員工，竟然是同事「自行發現有同仁沒有來上班、私下關心」，才知道同辦公室的員工已經確診。同事自行前往篩檢後也確診，目前同辦公室已有5名員工感染！

北市聯醫工會還說，除上述問題外，供醫護人員下班後住宿的「警消醫護加油棧」，竟有對醫護人員的歧視、拒絕住宿；醫院宿舍為高風險區，但沒有正式消毒、只請住宿同仁自行清潔；支援急診室否有獎勵仍資訊不明。

(中時 )