外傳不少民眾確診後因輕症在家隔離，但家中仍有同住者，希望儘早前往防疫專責旅館，但床數卻不足。台北市副市長黃珊珊坦言，的確有5、60位確診者在家隔離，但14日首波快篩陽性者即將進行檢測，若Ct值高於30即可解除隔離，屆時將清出許多空房。

黃珊珊說，北市每日約新增100多例確診，快篩陽性者約6、70人，防疫旅館床數則為150，因此的確有5、60位確診者在家等房間空出。北市一直呼籲中央提供集中檢疫所空間，今日有再釋出20間給市府調度，但壓力仍舊很大。

黃指出，依解除隔離的規定，只要確診者10天後沒症狀，就可開始陸續檢測，若Ct值高於30即可解除隔離，若陸續有人解除隔離，就可空出不少房間，讓確診在家的患者能送到防疫旅館。

針對北市議員林亮君助理確診一事，黃則說，林的其他助理進行快篩後，已有1名陽性移到專責旅館，等待核酸檢測（PCR）中，市議會也在進行調查匡列中。未來將暫緩府會聯絡人前往議會，若有資料交換可在一樓大廳，但據她所知，府會聯絡人快篩後暫時未有感染情況。

至於木新市場爆出有人潮聚集，黃表示，公有市場內有人流管制，外界所傳應為外圍商家，若是違法攤販會請警分局嚴加取締，也會勸導在外民眾配合戴口罩。

(中時 )