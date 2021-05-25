近日我國新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今天也宣布停課至6月14日，如有勞工從5月17日起請防疫照顧假至6月14日，雇主要給薪嗎？勞動部表示，如是原本採月薪制的勞工，遇到休息日、例假日、國定假日原本就是薪資照給。

防疫照顧假為，家長如在疫情期間因停課而有學童照顧需求，雇主應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得扣發全勤獎金、解僱或予不利之處分。

勞動部條平司司長黃維琛表示，如果原本當天勞工原本就沒有出勤義務如休息日、例假日及國定假日等，原本薪資就要照給，因此就算勞工從5月17日一路請防疫照顧假至6月14日，雇主仍應給付如端午節、例假日及休息日等薪資。

至於勞保及勞退級距是否可以因此調整？勞保局表示，但如果員工薪資有減少的話，公司要仍應要核實申報，但月薪制勞工勞保投保級距最低仍應為基本工資、今年為2萬4000元；勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨說，如工資有變動就應通知勞保局，修正提繳工資，而提繳工資下限的級距為1500元。

(中時 )