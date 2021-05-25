你準備好開始在家工作了嗎？在這段日子裡，也許你「正在」或「即將開始」遇到這些情況：因為孩子或寵物分心，無法專注在工作上、一整天昏昏沉沉想睡覺、作息和工作時間變得不規律、關在家太久而心浮氣躁、沒辦法和客戶或同事見面開會，導致進度落後……這些在國外已經有許多人經歷過的事，對我們而言卻是現在進行式， 這段持久耐力戰，該如何保持一定的火力，持續高檔不墜，其實有很多小方法，今天和大家分享幾個在家工作，提升效率的小技巧：

一、劃分出工作區域和休息區域

參考知名的俄羅斯心理學家”巴夫洛夫”提出的「古典制約」理論，可以得知利用特定行為，對人的潛意識進行刺激，會產生制約反應，所以建議把工作都集中在一張桌子，當我們看到這張辦公桌時，大腦自然會告訴你「現在是工作時間」，但也正因如此，所以在我們午休吃飯、下班吃晚餐的時間，就要避免在同一張桌子。

如果家裡空間許可的話，最好把休閒和辦公的區域，完全區分成兩個空間，會讓我們更快的進入工作狀況，休息時也能深度放鬆，以降低長時間「公私不分」可能引發心理疾病的風險。

二、小心！穿著睡衣工作可能讓你「時」倍功半！

或許你會想，穿著睡衣工作不是節省時間又方便舒適嗎？何必在家還那麼拘謹呢？但在家工作的「儀式感」真的很重要，如果穿著睡衣翹著二郎腿工作，容易會讓人有種「慢慢做，又不急！」的錯覺。

根據1111人力銀行調查的高階主管工作習慣顯示，有超過八成的人習慣在6:30前後起床，由此可見許多主管對自我的紀律反而有更高要求，所以千萬不要把方便當隨便。在家裡換好衣服或畫上淡妝(視訊會議時會讓你看起來比別人更有朝氣)，頭髮整理一下，吃個早餐甚至在家裡做個早操再上工，都會讓你有重新「開機」的感覺。

躺在床上或沙發上工作，絕對會讓你把工作時間拖得更長，反而影響自己本來該擁有的私人下班時間。（圖/取自pexels）

三、選在自己有「最高產能」的時間工作

每個人的生理時鐘都不一樣，若你沒有固定的打卡時間，建議就會找自己最能集中精神的時間工作，以我來說，我喜歡把需要體力執行的工作(比如拍影音、提案、數據分析)放在白天，需要靈感的固定寫作時間安排在晚餐後，當然這個還是要看自己本身的家庭情況是否允許，比如職場媽媽們，可能就要兼顧小朋友的作息，這個時候就需要跟另一半協調兩個人的工作和育兒時間，列出幾個方案來做討論。

接著建議在每天的「下班時間」之前，先想好隔天的工作優先順序，這個小動作，可以幫助自己每天一早快速進入情況，不浪費太多的時間在回想「我今天要先做哪件事來著」？

四、和令你分心的人事物「保持距離，以策安全」

「工作好累呀，休息一下來滑滑手機逛網拍吧！」

「來看看阿中部長的記者會說些甚麼……」

「腰好痠，來去床上躺一下好了。」

在家工作，有太多「誘因」，就像伊甸園的禁果，越叫人別吃越讓人想吃，如果正在看這篇文章的你，本身就是個不容易集中精神的人，可千萬別在床的附近工作，以免受到睡眠之神的召喚。

另外手機、電視、遊戲機等產品是在家工作的程咬金，建議在每段工作進度結束後，再接近它們，以免工作完成之前，就被他們吸引走了，這下「在家工作」反而變成「超時工作」，可謂得不償失。

五、好朋友就像一本好書，別忘了這本讀不完的書

在家工作久了，很容易讓人對日復一日重複的工作感到厭倦甚至提不起勁，在這段時間可以多透過社群平台、簡訊和朋友及同事聯繫，互相關心一下，聊聊最近在家嘗試的拿手好菜、居家布置、或是又追了哪一部新的韓劇美劇。

也可談談疫情趨緩後，你們最想一起去做的事情，以及即將打算展開的目標，讓自己在工作結束後，轉換一下心情，別讓自己一整天都處於獨處狀態，久而久之可能造成意志消沉，千萬別因為在家工作，把自己給悶壞了。

在下班時間之餘，如果跟朋友聊完天、追完劇，還是覺得好煩悶，想多吸收一些不同的「有效資訊」，不妨上1111人力銀行的產經新聞網，看看一些最新的職場趨勢和工作甘苦談分享，或許能打開你對於其他產業的全新視野，在疫情之後重新設定自己的職涯目標，迎向不同的全新挑戰。

(中時新聞網)