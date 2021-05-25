繼甘肅馬拉松越野賽導致21死後，大陸長跑賽事再出現憾事，1名澳門男子23日在廣東珠海參加一場全程15公里的越野訓練賽時失聯，該名男子於24日凌晨在山區被尋獲，但已失去生命跡象。

據中新社報導，這場名為「凱樂石跑山訓練賽（珠海站）」的比賽共300人參加，全程15公里。該名澳門參賽者最後出現的地點，距離終點有1.5公里，但比賽結束後，澳門隊友們一直沒有見到他，且失去音訊，遂向澳門旅遊危機處理辦公室求助。

據澳門旅遊局24日通報，這名30餘歲的澳門籍男子，23日前往珠海參加上述比賽途中失聯。經另一名參賽的澳門籍民眾回報，主辦單位才得知此事。

根據報導，這名失聯男子於24日凌晨在山區被尋獲，但已經失去生命跡象。而據澳門旅遊局表示，死者家屬已前往珠海處理後事。

22日在甘肅省景泰縣舉行的100公里馬拉松越野賽，發生21人遇難的嚴重意外，引起大陸各界輿論討論。中共甘肅省委24日為此舉行會議，傳達大陸國家主席習近平及大陸國務院總理李克強對此事的指示和批示，並強調將「嚴肅追責問責」。

大陸國家體育總局則在23日晚間緊急召開會議，「進一步壓實體育系統的賽事安全管理工作」。

新華社更批：「一場比賽竟有超過10％選手遇難，極限運動賽事不能再野蠻生長了！」並稱，局部極端天氣確實難以預測，但作為專業程度要求極高的極限運動賽事，這場比賽各項組織工作是否達標，是必須要追問的關鍵性問題。

近期大陸多項越野賽和馬拉松賽也已宣布延期或取消，包括「2021山嶼海杯慶元廊橋國際越野賽」、「2021美林湖城市馬拉松賽」、「浙江莫干山越野賽」女子10公里項目等。

(中時 )