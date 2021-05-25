台中市北屯區一家居酒屋卻無視規定，25日凌晨關起門來揪眾K歌，警方獲報上門，訝然發現裏頭9名男女聚在一起飲酒K歌，當場開立紀錄表並移請相關單位依法裁罰。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北屯區一家居酒屋卻無視規定，25日凌晨關起門來揪眾K歌，警方獲報上門，訝然發現裏頭9名男女聚在一起飲酒K歌，當場開立紀錄表並移請相關單位依法裁罰。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

隨著國內疫情嚴峻，台中市早在15日宣布酒店、舞廳等11大行業暫停營業，台中市北屯區一家居酒屋卻無視規定，25日凌晨關起門來K歌，帆布掩蓋的門面，卻傳出陣陣歡唱聲，警方獲報上門，訝然發現裏頭9名男女聚在一起飲酒K歌，還有多人沒戴口罩，當場開立紀錄表並移請相關單位依法裁罰，遏止疫情破口產生。

台中市第五警分局四平所員警25日4時獲報環中路某居酒屋有違反防疫禁令情形，警方抵達現場後見居酒屋以帆布掩蓋店面，但屋內卻仍傳出陣陣歡唱聲，室內霓虹燈閃爍，隨即入門查緝。

看到警方上門，34歲居酒屋林姓店東還辯稱，沒有在營業，大家都是親友啦！但現場含負責人共有9人，已超過中央防疫三級警戒規範全面禁止室內5人以上、室外10人以上聚會，尤其9名男女還有多人未戴口罩。

現場桌上擺放小吃、酒類以及麥克風皆來不及收拾，顯然有繼續營業及違法群聚情事，警方現場立即開立紀錄表，將依違反防疫規定配戴口罩、禁止室內5人以上群聚、禁止現場飲食、店內未落實實聯制等四項規定，移請市政府相關目的事業主管機關裁處。

分局長林沐弘表示，疫情警戒第三級期間，餐飲業禁止提供現場飲食，依「傳染病防治法」可處3000元至1萬5000元罰鍰；另違規群聚也將依法開罰6萬至30萬元，籲業者勿心存僥倖，以身試法。

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(中時 )