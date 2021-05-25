防疫期間了避免群聚，民眾減少外出，百貨業者也同步縮短營業時間，轉攻宅商機，統一時代百貨台北店不僅強化外帶及外送服務，同時擴增線上網購商機，館內有17家餐飲品牌跟外送平台合作，亦推出外帶餐盒便當販售及外帶優惠等，例如北村豆腐家5月28日前外帶享79折優惠、大心5月31日前來店外帶滿300元享85折優惠、泰昌餅家外帶主食享9折優惠等，讓顧客可以帶回家吃得安心又美味。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，企業超前部署因應疫情延燒的現況，配合防疫部分企業早已開始進行分流，以百貨業來說工作的時間班務都會有所調整，為了協助企業透過不同的遠端工具來確認工作進度，養成員工自主作業的習慣。，為因應疫情，1111人力銀行研發多年「1HR人資管理系統」推出「雲端打卡模組」，提供APP讓大家可以輕鬆完成在家上班遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合、遠端管理的強大效能。

黃若薇表示，因應疫情一日數變，快速拉高警戒，企業需要快速反應，1111人力銀行共體時艱，即日起提供所有國內企業免費使用【1HR人資管理系統】，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題，歡迎人資主動致電1111人力銀行洽詢。

(中時新聞網)