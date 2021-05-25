軍事新聞網站「Military.com」報導，一架隸屬於私人國防與航空公司「達肯國際」（Draken International）的幻象F1戰機，24日於內華達州的奈利斯空軍基地（Nellis Air Force Base）墜毀，飛行員不幸身亡。據稱墜毀的是該公司購自西班牙空軍的幻象F1M。

奈利斯空軍基地發表聲明稿，稱該機於當地時間24日約下午14時30分（台灣時間25日上午5時30分），墜毀於基地南方不遠處。根據目擊者錄下的影片，可見該機墜毀時撞進民間住宅，並起火燃燒，機體碎片散落一地。

達肯國際承認該公司旗下的飛機墜毀，飛行員已不幸喪生，但並未透露其身分和失事的戰機型號。不過負責空難調查的美國國家運輸安全委員會（NTSB）稍後宣布，其正調查一起發生於內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）的幻象F1戰機墜毀事故；新聞網站「The Drive」則引述攝影記者赫伯特（Bryan Herbert）的推文指出，墜毀的戰機為達肯國際的幻象F1M戰機，無線電呼號為「狙擊手01」（Sniper 01）。

達肯國際擁有超過70架來自全球各國的退役軍用噴射機，包括美製A-4「天鷹」（Skyhawk）攻擊機、捷克製L-159E輕型戰機、俄製MiG-21戰機、南非製「獵豹」（Cheetah）戰機，以及法製幻象F1戰機等，多年來為各國軍方提供假想敵服務。其幻象F1機隊主要為購自西班牙空軍的幻象F1B和幻象F1M，2020年也開始接收前約旦皇家空軍的幻象F1DJ，但由於達肯國際在聲明稿中提到，該機上僅有一名飛行員，故外界判斷失事的應是單座型幻象F1M。

(中時新聞網)