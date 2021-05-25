台商回流，加上新北市府自2018年起推動工業區立體化方案，帶動新北工業地產交易升溫，據信義全球資產統計，今年以來新北廠辦交易量以汐止區33億元最高，中和區與新店區分別以17億元、8億元排名其後，廠辦新興聚落往捷運沿線位移，也帶動產業鏈群聚變化。

信義全球資產總經理柯宏安分析，以前不少企業只考慮在台北設置辦公，但隨著捷運路網漸漸串連新北市各大工業據點，且位於蛋白區的廠辦因價格相對便宜許多，使企業也開始往新北布局。

新北市交易規模最大的汐止來說，包括東碩資訊、泉創生醫、強茂、宜進旗下的光明等企業投資。此外，興富發也與新隆儲運在此區將合作興建新廠辦，保長坑工業區也陸續有新廠辦釋出，如富鼎科技大樓等。

中和區今年則有晶焱科技以3.22億元買下遠東世紀廣場部分樓層；排名第三名的新店區，今年大型交易也有晶達、醫揚分別買下遠東世紀ABC廠辦部分樓層，新店區未來還有新北政府自行開發興建的寶高智慧產業園區即將完工，可望帶動區域發展。

柯宏安表示，近年新北廠辦類交易規模從2017年到2020年每年平均超過300億元；廠房類交易規模則從2017年的82億元，成長到到2020年的130億元。

從需求面看，上市櫃公司的大型交易，包括科技及傳產業類族群的投資交易規模，已從2017年277億元，提升到2020年達477億元，顯現出企業需求增溫，不過目前國內疫情已較去年相對嚴峻，各種政府防疫限制升級下對產業面勢必有所衝擊，而企業在提升防疫措施、以及更加專注謹慎於本業運營下，短時間內對於商用不動產需求與交易有可能有趨緩影響。

(工商 )