證券分析師陳杰瑞表示，台股25日在台積電（2330）等大型權值股回溫下，大漲257.38點，收在16,595.67，守穩於5日及均線上。雖多方攻擊的成交量仍稍嫌不足，惟在台積電價漲量增、突破月均線的帶動下，預期大盤月均線有望於近兩個交易日突破，多方明顯取得優勢，投資人可好好把握行情。

個股方面，本周納入投資組合的宅配通，台灣新冠疫情仍未降溫，在三級警戒下，遠距教學及居家辦公人數激增，宅配需求也隨之攀升，股價持續走高。

選股方面，航運股遭遇亂流，長榮、陽明及萬海盤中突然重挫，雖尾盤跌幅收斂，惟加權指標股萬海收了一根空頭吞噬，長榮、陽明亦無法突破前高，趨勢明顯走弱，航運股高檔賣壓大增，建議先行獲利了結。

此外，資金已明顯轉入電子股，尤其IC設計、記憶體、晶圓代工及鴻家軍的買盤都相當明顯，建議可偏多操作；防疫概念股則湧現獲利了結賣壓，指標股台耀25日於高檔出現價跌量增，並收一根空頭吞噬，是相當明確的賣出訊號，故生技股也建議落袋為安。

(工商 )