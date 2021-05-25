逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明

摩爾投顧分析師李健明表示，首季財報亮眼的績優電子股先進光、天鈺、耀登25日均力鎖漲停，鼓舞台股收盤飆漲257點，以16,595點作收，順利突破季線反壓，成交值放大到5,273億元，呈現價量齊揚的格局。大盤成功重回中多格局，電子股成交比重返五成左右水準，市場資金明顯回流，短線若能再進一步提升至七成以上將重新接掌多頭大旗。

至於原先人氣指標的航運股長榮、陽明25日開高走低，且盤中皆險些跌停，建議手中有高檔被套牢航運股應盡快賣出。

個股方面，電子紙霸主元太25日帶量突破月線重回中多格局，首季營收44.36億元，每股盈餘1.03元，若外資繼續買超，股價將有機會挑戰前高位置。

此外，本周納入投資組合的宅配通，由於本土確診人數居高不下，第三級警戒帶動宅配需求激增，預估第二季營收與獲利都將有兩位數的成長，加上桃園觀音倉儲將於8月啟用，下半年營收同樣可期。

(工商 )