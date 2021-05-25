防疫期間降低接觸已成為全民共識，許多商店也盼減少使用現金以降低染疫風險。根據LINE Pay 統計，近期詢問加入LINE Pay行動支付的商店增加超過4成，為鼓勵更多商店與用戶使用無接觸行動支付，LINE Pay提供新申請成為合作商店行銷活動贊助方案，並針對新用戶推出首次使用LINE Pay付款就贈LINE POINTS 50點，盼與商店及用戶一同守護健康與安全。

LINE Pay表示，自疫情提升至三級警戒後，各地店家對行動支付的詢問度明顯增加超過4成，不論中小型商店或網路店家對於便利快速的無接觸行動支付收款需求大增。為鼓勵商店加入LINE Pay以降低使用現金交易可能帶來的風險，即日起至6月30日止，凡是透過LINE Pay官網申請加入成為合作商店，LINE Pay將提供2~3個月的行銷活動贊助；此外，商戶加入LINE Pay後還能串連商店LINE官方帳號，協助提升會員數。

防疫意識提升也帶動民眾使用行動支付需求大增，即日起至6月6日止，LINE Pay針對新用戶推出首筆消費即贈LINE POINTS 50點(排除生活繳費、乘車碼等項目)，鼓勵更多民眾在防疫期間使用LINE Pay。

此外，鼓勵用戶減少出門多透過線上採買生活所需，LINE Pay串連68家藥妝、母嬰用品等指定網購品牌，於5月26日筆筆享LINE POINTS 6％回饋 。自6月起，則集結85家生活型網購品牌，包含樂天市場、樂齡網、汪喵星球與研達YENDAR等，於6月每週三筆筆享LINE POINTS 6％回饋。

疫情升溫加上繳稅季到來，民眾資金調度需求增，LINE Pay貸款專區讓用戶不需出門即可在家透過手機一次瀏覽12家合作銀貸款專案，集結包括快速線上核准、超低利貸款、卡友貸款以及優惠信用貸款等。另外，LINE Pay保險專區也提供用戶可使用台北富邦銀行、中國信託及聯邦銀行信用卡繳納富邦人壽及富邦產險保費服務，便利民眾在家繳費需求。

疫情期間對弱勢家庭影響更是劇烈，LINE Pay愛心捐款平台目前串聯30家社福團體，此時更需要社會一同伸出援手。財團法人基督教芥菜種會推出「芥力使力一起免疫」專案，期盼社會大眾在疫情當中捐助孩子在防疫停課期間的溫飽；社團法人中華安得烈慈善協會則持續推動「安得烈銀行計劃」，透過食物箱讓弱勢家庭獲得生活最實質的幫助。

(科技)