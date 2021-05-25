疫情嚴峻，各家企業考量到員工健康，分流、在家上班已成趨勢。聯發國際餐飲事業股份有限公司現在就採分流上班，發言人侯升偉表示，為了確實做到防疫，公司大約有2/3同仁在家上班，僅1/3同仁在辦公室，也請到班同仁全程戴口罩，做好自我防護。

另外，快時尚眼鏡品牌JINS（台灣睛姿股份有限公司）為保護員工權益，連第1線店舖人員也分流上班，公共事務部經理何默真表示，若因疫情減班的員工，公司提供「防疫有薪假」全薪不減薪，在疫情當頭之際，JINS暖心之舉不僅讓第1線人員與客戶更安心，更保障同仁工作權益。

為協助企業迅速導入遠距工作解決方案，1111人力銀行發言人黃若薇表示，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」因應疫情，提供APP讓大家可以輕鬆完成在家上班遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合、遠端管理的強大效能，這套系統現正免費開放給全台企業廠商，期盼攜手共度疫情難關。

1111人力銀行與企業不只悉心照顧上班夥伴需求，上述提到的聯發國際餐飲事業和JINS這2間企業都特別因應疫情，為顧客量身訂做「防疫超強應援」。聯發國際餐飲事業股份有限公司旗下的MAMAK檔馬來西亞餐廳，即日起推出「外帶優惠」，價位從最便宜的「小點任選3樣」270元，到2~5人包含主餐、小點到飲品通通齊的超值套餐，在這次MAMAK檔「外帶優惠」都吃得到。讓你不出國、不出門也能享受馬來西亞的好風味。

不只美食能外帶，現在眼鏡也能線上配。快時尚眼鏡品牌JINS貼心推出「線上配鏡服務」。一鍵下單免出門，減少移動與接觸，再將製作好的眼鏡直送到家。即日起於PCHOME與蝦皮商城獨家販售，讓民眾在家也可安心配鏡。同時，JINS推出防疫最強優惠應援，現在最搶手的「防護眼鏡」6月份不但有7折優惠，再享免費更換有度數鏡片，及光學眼鏡8折優惠。讓你疫情期間，能舒服配戴、安心防護。

(中時新聞網)