Google、Facebook、Apple、Microsoft、Amazon，這些全球菁英人才夢寐以求搶破頭的企業，為了招得一流人才，薪水高福利佳，招募也不限當地人。就有網友在1111「面試經驗暨工作甘苦談」分享Google、Facebook面試都在考什麼議題中直言，看好台灣IT人才，只要能力佳，台灣工程師絕對經得起考驗。他同時也點出大家都「有」做，但合格率僅10%的恐怖數字。

瞄準亞洲市場的發展性，愈來愈多歐美科技公司選擇在亞洲設立據點。對有心到國外工作的朋友而言，就算沒到海外，在台灣也有相當機會到這些企業的亞洲據點工作，表現優異將未來還是極有可能外派至海外就業。成功協助過許多求職者拿到外商OFFER的網友一針見血指出，「看履歷多年，寫得真的合格的，大概只有10%。」顯然，大家都有寫，但極大多數都不合格。

原PO指出，求職者要懂得易位思考，從企業、人資等多種角度來思維，才能跳脫個人盲點，同時，履歷內容也要注意學經歷是否符合申請的職缺、內容的真實性，並要能呈現出整體專業形象等構面。

履歷通過後，雖然中間還有HR電話面試、Technical phone interview等過程，最後總脫離不了「面試」。

網友指出，相對於台灣企業，國外科技公司更重視的是個人特質，以及是否符合該家公司文化。因為在面試中，如何突顯自己「亮點」也就顯得格外重要，千萬別把履歷當背誦文朗誦，把握2~3鐘的自我介紹，突顯個人優點才能讓面試官眼睛為之一亮。

能成為全球舉足輕重的科技大廠，當然要的人不是一般等閒之輩，面試中更不會想聽到所謂的標準答案。除了要了解應試者的專業能力，也希望從問題中看出求職者的分析、解題過程、邏輯思考能力。答不出來，不見得是致命傷，但「千萬不可不懂裝懂」。

建議答題前先分析問題，可採正反兩面陳述，不要一開始就急忙回答，回答快並不會較加分，反而有時會落入一步錯步步錯的局面。最後要提醒的是，網路資源多，求職前還是做足功課，若有面試考古題，或常問QA一定要先自行演練過，多做準備不會錯，以降低實際面試時的緊張感。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，全球網路資訊的發達，海外工作不再遙不可及。也建議求職者透過「面試經驗暨工作甘苦談」參考前輩們的經驗，從蛛絲馬跡找到你要的線索，事前多演練，讓求職過程避踩地雷、完美呈現，成為職場常勝軍。

(中時新聞網)