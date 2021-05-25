陳時中表示，下個月起新冠疫苗將分批到貨，預計6月底能到200萬劑、8月底則有高達1000萬劑。(指揮中心提供)

今（25日）新增281例本土個案，加上校正回歸本土個案261例，總計544例。考量本土疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布全國3級警戒延長至6月14日，減少群聚傳播。名醫江俊坤表示，近期許多人都問他該打什麼疫苗比較好。對此，他以7字做為總結，坦言「有疫苖就趕快打。」現在最不需要的就是政治和吵架。

江俊坤於臉書分享，門診有一個病人特地從南部北上回診拿藥，穿在身上的防疫服裝乍看之下有點像蝙蝠俠，還戴了一副很大的護目鏡，婦人坦言，這麼做是為了保護自己也保護別人，讓江醫師感到欽佩。

江俊坤提到，最近疫情升溫，很多人詢問他到底要打哪種疫苖？江俊坤表示，自己已經打了AZ疫苗，在仔細分析之前，他先說出結論是「有疫苖就趕快打」，現在最不需要的就是政治和吵架。

貼文一出後引起網友共鳴，紛紛表示，「真的，政治與吵架對疫情沒有幫助，謝謝江醫師的分享」、「江醫師說得對， 現正迫切需要的是疫苗」、「現在最不需要的就是政治和吵架，全國人民上下齊心防疫比較重要」、「江醫生是最好的示範，現在不要政治問題，先打疫苗，讓人民安心下來，疫情也快穩定下來」。

關於疫苗，指揮中心指揮官陳時中今宣布，下個月起新冠疫苗將分批到貨，預計6月底能到200萬劑、8月底則有高達1000萬劑。

指揮中心今宣布，全台三級警戒延長至6月14日，另外各大專院校也同步停課至6月14日。（圖／指揮中心提供）

(中時新聞網)