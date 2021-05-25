已故藝人安迪的寶貝女兒林吟蔚繼承父親的表演細胞，從《超級偶像》出道後，漂亮外型和好歌喉受到矚目，今（25日）突然曬出兩張婚紗照，寫道：「是時候該公開了！」

照片中，林吟蔚化著橘紅色系的妝容，一頭浪漫長髮點綴著白色毛料髮飾，身穿白色小禮服，被一個樣貌帥氣的男子揹著，兩人都露出幸福的笑容，加上桃紅色櫻花的背景，畫面充滿粉紅泡泡，想不到話鋒一轉，坦言這位男子是她最好的朋友黃梓懿，搞笑說應該是「閨蜜婚紗」，並向男方吐露真心話：「認識你以來，最喜歡你的真誠和溫柔，讓我真的覺得自己不孤單，原來世界上還有人懂我。」

林吟蔚表示要拍《Love u 10000》舞蹈版MV時，第一個想到的人選就是這個男性友人，「當我問你時，直接二話不說來跨刀，在不到兩週時間內陪我加緊練舞，很快的排完，很快的就拍攝了，真的挺到不行，有感動那種。」

想不到還是有部分網友沒把內文看清楚，誤以為林吟蔚真的要結婚，留言狂刷一片：「恭喜」、「我失戀了」、「這是真的幸福的表情，謝謝妳祝福妳」，林吟蔚趕緊解釋：「你們到底在恭喜什麼？說恭喜的有仔細看內文嗎？哈囉～～～～～～～看MV啦！」

【Love u 10000】Dance Version 林吟蔚 Zowie Lin

(中時新聞網)