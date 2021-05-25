前主播張宇外型甜美、身材火辣，曾被網友票選為最正女主播冠軍，2016年宣布離開主播台，隔年即閃電嫁給Tutor ABC副總裁劉彥谷，婚後生下2子，重心便大多放在家庭，最近防疫在家的她，找到13年前的舊照，曝光大學清純美貌。

張宇在IG限時動態分享一張讀政大時的悠遊卡，忍不住驚呼：「Wow，這是大學的悠遊卡欸，13年前！」卡片上的大頭照，張宇頂著一頭及胸長髮，將瀏海全部往後夾，面露燦爛甜笑，看起來還有幾分青澀，整個人散發鄰家女孩的清純氣質，和現在幾乎沒差異。

張宇曬13年前大學悠遊卡。（圖／翻攝自IG）

另外，張宇也透露老粉應該都知道，自己從小英文名一直是Cream，直到現在她還是很習慣用Cream這名字，像是手機也會以此命名。

而身為2寶媽的張宇，和許多父母一樣，這幾天面臨孩子停課快崩潰，尤其25日再宣布停課再延長，她也無奈大呼：「無語問蒼天」，並說出許多人共同心聲：「懷念能出國，現在連能出門都很難」。

張宇當人妻、人母後，不時會在網上分享育兒經，表示自己不會用罵和強迫的方式帶孩子，同時，張宇很慶幸，自己和先生的育兒觀念雷同、都屬於自由派，會讓孩子去嘗試和犯錯，小倆口都認為，越是不准孩子做任何事，孩子就會更加想嘗試。

(中時新聞網)