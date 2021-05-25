前進海外就業，是不少求職者的目標，而長期受到台人喜愛的日本，更是跨國求職的熱門選項之一。然而，理想與現實是否有所落差？有名現職LINE Fukuoka（LINE福岡）前端工程師的網友，將實際工作後的心得，分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供希望前往日本就業的求職者參考。

首先是職場方面，網友表示，與外國人、日本人一起工作，是個相當特別的體驗，因是使用非母語溝通，讓對方明白你的意思，以及正確接收對方傳達的訊息，變得更加重要。不過，相較於其他日本企業，LINE Fukuoka的開發專案以外國人居多，因此平常約是使用70%英文、30%日文，讓他深刻體會英文的重要性。

此外，台日文化的差異，也讓他大感驚奇。像是日本人撰寫文件的方式，其鉅細彌遺的程度，是無論遇到什麼問題，只要搜尋一下，就能找到完整的文件，他上班的第一天，更獲得超過10張關於公司與在日生活的注意事項，令他相當佩服。不過，他也提到，在開會時，日本人通常不會使用太堅定的語氣，而是以「我覺得這樣的方案是不是比較好呢？」的方式婉轉表達，導致總是得花上很久的時間才能找出結論。

在生活方面，最讓他感到衝擊的，是超乎想像的生活花費，他表示，「雖然早就知道會花上不少錢了，但真的比想像中還要多很多」。另外，即便日本的食物十分美味，仍遠不及台灣的多樣化，過不久就會發現，只有燒肉、拉麵、定食等選項，因此下廚成為他每天必做的事情之一。而同樣令他想念的，還有台灣的高速網路，他指出，日本的網路不但沒有「吃到飽」的方案，一旦到了地鐵，速度還會大減，費用卻比台灣貴上2~3倍。

不過，總體而言，他認為在日生活的舒適度仍高於台灣，加上公司大多會補助交通費，只要稍加精打細算，即可利用定期票在附近遊玩，能夠存到的錢並不會比台灣少。1111人力銀行發言人黃若薇表示，前進海外就業是不少求職者目標，善用「面試經驗暨工作甘苦談」，藉由前人經驗分享，快速了解異國職場文化，贏在就業起跑點。

(中時新聞網)