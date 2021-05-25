圖為靜宜大學2019年舉辦的畢業典禮，儀式莊嚴隆重。校方今年因疫情延燒，將改辦線上畢典。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

各大學因應疫情實施遠距教學，近日疫情加劇延燒，中市已有東海大學、逢甲大學、靜宜大學、嶺東科大及朝陽科大等5所大學陸續宣布遠距教學延至6月底學期末，畢業典禮取消或辦線上儀式。5所大學校園將停課直接銜接暑假，換言之，今年畢業學生將無緣再回校園上課，多名畢業生說，很珍惜校園生活，但能體諒、配合、共體時艱。

各大學因應疫情陸續宣布自5月17日起校園停課，實施遠距教學至5月28或6月8日，因近日疫情擴大嚴峻，中市已有東海大學、逢甲大學、靜宜大學、嶺東科大及朝陽科大等5所大學陸續宣布遠距教學延至6月底學期末。至於畢業典禮部分，朝陽科大取消；東大及嶺東科大的「校級畢業典禮」停辦；靜宜大學及逢甲大學則舉行線上畢業典禮。

東大食科系四年級謝雅涵表示，比較喜歡面對面的上課模式，師生可直接互動，遠距教學難免有時會有雜訊，但因疫情嚴峻，遠距教學相對安全，同學都可以體諒學校的立場，都很願意配合。她即將畢業，很珍惜所剩的這段大學時光，但很多活動都取消相當可惜，希望疫情趕快過去，恢復正常生活。

朝陽科大碩二學生賴力維表示，學校在這波疫情爆發前，就宣布實施遠距教學，學生在家學習而未受波及。學生早已習慣線上學習，也可以落實自我管理，學習上有疑問，可與老師一對一視訊討論。

賴力維表示，今年因疫情影響取消畢業典禮，相當可惜，但學校也提供畢業生貼心服務。例如可線上申請畢業證書，只要學校審核確認符合畢業資格就會將畢業證書郵寄給畢業生，畢業生的畢業服也只要郵寄繳回學校即可。

靜宜大學台文系大四學生張筱嵐則說，使用遠距上課，因缺少教室情境，需要更專注老師上課內容；但在疫情之下，遠距及數位學習是最佳選擇，能減少通勤風險，更可妥善安排自己的學習時程。

至於畢業典禮，張筱嵐說，雖然有點失望，但同學都能共體時艱，透過線上畢業典禮，感受來自師生及全校滿滿的祝福。

(中時 )