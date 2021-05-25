中央流行疫情只會中心在5月19日將全台警戒升為第三級，禁止室內5人、戶外10人以上群聚活動，卻傳出桃園某國小校長仍執意在當天舉辦CPR研習，且該校有教職員丈夫確診新冠肺炎，恐導致更高風險的群聚感染，痛批該校長行為明顯是違反中央防疫政策。

桃園教育產業工會一名會員是桃園市某國小專任教師，她投訴痛批，5月19日全台進入三級警戒，同時還傳出校內有同仁老公確診消息，但校長第一時間卻想隱瞞，當天仍堅持照辦CPR研習。投訴者痛批，在校長的要求下，同仁們頂戴著群聚感染的擔憂，咬牙忍耐才完成研習，「此時心裡想的是掐安妮而非救安妮，連自救都不成，焉能救人」。

投訴者還說，該校長並非第一次無視疫情舉辦活動，甚至還在教育部宣布停課後，鼓勵學生到校上課，導致全校49人依然有一半以上的人到學校，老師們也必須天天到校上班，一直到本周，校長才肯讓教職員居家線上教學。

桃園市教育局對此則回應，經查該校是在5月18日辦理校內CPR研習，當時桃園市為準三級防疫等級，防疫措施比照二級，室內活動100人以下、室外500人以下，而該校研習參與人數共10餘人，所有人員皆全程配戴口罩，並保持防疫所需適當距離。

教育局指出，當日研習課程內容為新式CPR，使用安妮進行胸外按壓的技術實作課程，且每人訓練後均先進行消毒才讓下一位實作者使用，當日課程並無進行口對口人工呼吸練習。

該校校長則表示，5月19日疫情警戒升為第三級後，學校隨即配合停止所有研習課程及活動，以避免群聚傳播之風險，目前學生已全數居家學習，並未到校。教育局也說，將派督學對於此事再詳加了解，督導學校務必遵守相關防疫措施。

(中時 )