確診個案5450活動史。（廖志晃攝）

確診個案5449活動史。（廖志晃攝）

南投縣25日新增2人確診，其中，案5450是草屯鎮55歲男性，曾兩度到草屯鎮東方紅時尚會館；案5449是草屯鎮58歲男性，則是因自覺嗅覺異常鼻塞，就醫後採檢確診，兩例密切接觸者共6人均已居家隔離。

衛生局長黃昭郎表示，關於東方紅時尚會館衍生的病例，從疫調分析看，並非所謂由「萬華轉戰南投」的集體移動。

案5450在5月8日、12日，都曾經到東方紅時尚會館，5月9日到六扇門時尚湯鍋草屯中山店，5月23日到草屯大觀市場，5月24日到第一銀行草屯分行。

案5449在5月19日及20日曾到草屯HONDA汽車修配廠對面攤販、華園池上便當、三號月臺（原車頭便當）、全家便利商店草狀元店，以及草屯福倫藥局。

黃昭郎說，縣府26日將在草屯鎮啟動全縣第一個社區篩檢站，地點在中山里集會所廣場，篩檢時間為下午2到4點，凡與最近確診病例足跡有重疊者、自覺有嗅覺異常等身體不適癥狀，或最近曾到東方紅時尚會館消費或相關人員，都可持健保卡身分證全程配戴口罩前往篩檢。

此外，朝陽科大師生專案篩檢業己完成139件，雖其中3例快篩曾出現陽性，但經進一步PCR篩檢，3例均為陰性，並未發現新病列；至於南投縣社區篩檢件數，從23日的83件增加到24日的197件，可見縣民對於可能的異常已提高警覺，主動參加篩檢意願增加。

(中時 )