新冠肺炎疫情延燒，銀行業為保持服務不中斷，每天仍照常開門，然而全國分行人員確診個案已激增到23人，金總發函金管會希望能授權金融業可暫時關閉部分據點。金管會銀行局局長莊琇媛25日表示，因應疫情銀行業得授權以「較彈性」的方式提供金融商品及服務，但據法規，目前只有「永久裁撤分行」的相關規定，沒有「暫停營業」的先例，但銀行可申請調整營業時間。

對於疫情熱區像萬華區的分行是否可暫不開行？莊琇媛表示，暫停營業牽涉太多因素，目前法規是只有永久裁撤分行時要提出申請，若因為疫情要暫停營業，而不是永遠裁撤分行，在實務上，目前為止還沒有，要非常小心，除了要看中央疫情中心對疫情判斷、還要研議法規是否有這樣的空間。

此次疫情重災區萬華居民都偏高齡，未必會使用數位金融，莊琇媛表示，萬華區的客戶也可到其他分行去，沒有限定只能去萬華分行，二、若萬華區分行想調整營業時間，必須提出營業計畫、相關考量原因、調整後的營業時間，申請的銀行要說清楚，向主管機關申請，且要考量員工安全。

莊琇媛表示，現在銀行有規定共同營業時間為早上9點到下午3點半，疫情發生前，大部分銀行申請調整的時間都比這個時段長，沒有發生說縮短的，目前也沒有銀行申請，不過，若要縮短可依照規定申請。

莊琇媛表示，想要調整營業時間，金融機構要事先公告周知，用網路或分支機構公告，不能說5月25日核准了、26日就立刻縮短營業時間沒給客戶反應時間，讓客戶撲空，要把營業時間調整訊息充份讓客戶知道。

莊琇媛表示，銀行也要提供行員充足防護措施，像是口罩、防護罩、場所消毒，在調度安排上要適度減輕壓力，把人力不吃緊的分行調到人力吃緊的分行，另外還要有健康管理、人員調派支援因應方案。

疫情如此嚴峻會有暫行措施嗎？莊琇媛表示，全國各區疫情、確診人數不一樣，主管機關不適宜有共通的暫行措施。

莊琇媛強調，員工是金融機構最重要的資產，維持營運不中斷應一併照顧好員工，所以金融機構應持續關注疫情發展，迅速採取相對應之防疫措施，提供營業處所工作之員工必要之協助及足夠之防護措施；總管理單位應協助各營業單位調派工作人力，提供充分防疫物資，落實人流管制及相關防疫規定，以保障員工安全。

如經綜合考量員工安全及客戶權益維護等各項因素後，認有酌予調整每日營業時間之需要，可依「金融機構營業時間及遇天然災害發生時停止營業作業方式」之規定提出申請。

(工商 )