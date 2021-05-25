（取自賴士葆臉書）

對於親綠寫手林瑋豐在PTT發反串文，造謠抹黑八卦版，又在臉書上指控PTT，被抓包後林瑋豐兩度道歉，表示那是「自以為有趣的反串留言」一事，國民黨立委賴士葆表示，全民都在看蔡總統對這件事情的後續動作，是故作無辜狀、承認被騙？還是要求司法單位嚴辦此一惡質的假訊息？

賴士葆在臉書指出，民進黨執政極度的依賴網軍、側翼進行攻擊、抹黑、帶風向，這種躲在鍵盤後面的暗黑行為操作過頭了，總會自食惡果。回想駐日外交官蘇啟誠被網軍假新聞害死，可悲的是網軍卻是更加的肆虐，毫無收斂的跡象。

親綠寫手林瑋豐在PTT發反串文，造謠抹黑八卦版，又在臉書上指控PTT，被抓包後林瑋豐承認自己是反串自導自演，他兩度道歉表示，那是「自以為有趣的反串留言」。賴士葆質疑，這樣的說辭當然避重就輕，這是道地網軍間諜戰的多重角色扮演，卻避重就輕的推說是有趣的反串留言，以為這樣的說辭就可以開脫。

賴士葆也懷疑，調查局對於這種明顯的「惡、假、害」如何蒐證偵辦，或是認定標準先要看對方是與民進黨意識形態吻合的政治正確就輕輕放下，大家都在看。

賴士葆最後要問，蔡總統當時是否知情林瑋豐是自導自演反串？全民都在看蔡總統對這件事情的後續動作，是故作無辜狀、承認被騙？還是要求司法單位嚴辦此一惡質的假訊息？

(中時新聞網)