逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股25日開高走高，終場上漲257.38點，漲幅1.58％，收在16,595.67點；櫃買指數亦同步上漲4.22點，漲幅2.19％，收在197.02點；三大法人進出方面，外資續賣11.84億元，投信續買13.83億元，自營商續買44.94億元，惟外資法人於台指期轉買1,330口多單，累計淨空單部位為22,944口，心態呈現謹慎中性偏多。

台股25日強漲，雖受致於月線持續震盪走跌的壓抑下，預期26日行情將易有震盪。不過，若有震盪，下檔於5日線及10日線位置區附近，又將可望發揮一定的支撐效力，逢低將是相當難得的好機會。

台股本波拉回幅度頗大，惟同期間融資餘額減肥程度卻高達21.7％，在資減幅度超越加權指數跌幅之下，顯見籌碼面已清洗得非常乾淨，故若有震盪，其拉回幅度預期將不會太深。

個股方面，本周納入投資組合的世芯-KY，股價嚴重超跌後，外資升評喊買，在量增價漲、內外資法人大戶心態偏多下，只要量價不失控或守穩10日線不破，預期後市仍有強彈機會。

選股方面，過去強勢的鋼鐵、航運類股，股價出現漲多整理，惟塑化、跌深電子股隨即接棒大漲，包括華夏、台聚、亞聚、聯成、光罩、天鈺、普誠、先進光、正達、台勝科、合晶、智原、九齊、AES-KY、晶豪科、威剛、華邦電、宏捷科、耀登、技嘉、景碩、鈺太等，接連強勢上攻。

展望後市，在權值股台積電、聯電、環球晶等止穩上漲帶動下，預期電子股可望重掌多方主軸，代表後市行情將不容小覷。

(工商 )