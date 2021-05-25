國內疫情持續升溫，這波疫情受到英國變異株影響，傳播速度比外界想像的還要快，重災區雙北地區已累積共有3193例。國內金融業也紛紛祭出更嚴密的防疫措施。

為防範疫情，中國信託金控及各子公司每日落實疫情通報管理機制，各辦公大樓、營業場所人員均需戴口罩、勤洗手、保持社交距離，電梯密閉空間內不交談，辦公大樓定期消毒。因應疫情嚴峻，中信金控持續限制跨棟人員交流及外部人員來訪，業務聯繫採電話或視訊會議，暫停使用公共空間設施，上班期間全程戴口罩，暫停不必要的跨區差旅等加強防疫管理。

另一方面，中信金控已於年5月17日啟動上下班分流、異地備援及居家辦公等機制，以降低疫情影響，全台各分行及營業據點櫃檯員工配置防疫面罩，持續增設壓克力隔板加強防護，採實聯制登記並於單一入口量體溫戴口罩，營業場所每小時消毒1次，同時啟動第4級警戒的防疫演練準備，力行防疫從嚴、服務不中斷的精神，維持公司正常營運。

新光銀行配合防疫政策，除了啟動異地辦公、居家辦公、區分5梯次分流上班、內外勤員工不論於室內辦公或外出全面配戴口罩，行內全面改為線上會議、外部人士限制進入辦公區域、櫃台及服務台加裝透明隔板外，針對特定區域之分行施行人流管制，限制進入分行客戶的服務留容數，分行亦加強其防護措施，護目鏡、手套、可每日換洗的輕薄外套皆已備妥提供同仁，以全力守護臨櫃辦理的同仁與客戶雙方健康。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，此波疫情來勢洶洶，各行各業皆主動提高防疫措施，為減少人際接觸，不少企業早已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能，即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。

(中時新聞網)