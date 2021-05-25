每年五月都是綜所稅繳交時間，今年因受疫情影響，繳稅期限延長到6月30日，臺灣行動支付公司幫網友們貼心整理各銀行的繳稅回饋，並鼓勵使用者透過「台灣行動支付」（台灣Pay）app或行動網銀繳稅，享受有利的繳稅小確幸。

全民防疫當道，做好在家的生活準備，才能妥善因應疫情的變化，就連平常出門轉帳、繳費、繳稅、查餘額等交易，現在只需要手機打開「台灣行動支付」app，免出門都可輕鬆完成。掃描繳稅的QR Code，即可輕鬆完成繳稅流程，省時省力，還能再賺一波銀行優惠！

此外，透過「台灣行動支付」app轉帳，不論金額、筆數都享有全年０手續費的優惠，交易完成可立即查詢交易紀錄以及帳戶餘額，轉帳給親友或是採購物資，都非常即時且便利。透過行動支付交易也可實現無接觸防護，讓你更安心。

「台灣行動支付」app已於四月中推出全新介面，除了優化app交易及顯示，並加入更多優惠分享內容，幫助用戶即時掌握消費情報。更新版本的用戶普遍認為「介面更友善好用，優惠活動一目了然」，臺灣行動支付公司也表示，介面改版只是其中一項規劃，針對深受喜愛的轉帳、繳費等功能，將再加入更多好用的應用，期望成為用戶不可或缺的生活行動管家。

台灣行動支付app統整28家銀行與信用合作社行動繳稅懶人包。（台灣行動支付提供）

(科技)