香港影帝黃秋生不久前因拍攝實境秀節目來台灣居住數個月，而他是否移民台灣也一直受到關注；日前黃秋生才從香港來台結束隔離，準備拍攝《開著餐車交朋友2》，但疫情升溫，他今（25）日一早曬出人在香港的照片，無預警返港遭網質疑「支持台灣假的」，馬上有人跳出來澄清是為了工作，更指出他頻繁往返兩岸，多次接受隔離其實並不容易。

黃秋生今日上午在臉書PO出一張雨中風景照，細看才發現地點不是台灣而是香港，且他隨著照片附上「First day」，疑似又再度接受隔離；沒想到黃秋生無預警回香港，慘遭一些網友砲轟，「抗疫菁英怎麼溜了」、「原來口裡說如何支持台灣都是假的，很失望」、「只會共富貴，不能共患難」。

黃秋生無預警回香港，意外遭網友酸「支持台灣都假的」。(圖/ 摘自黃秋生臉書)

但馬上有粉絲跳出來駁斥，指出黃秋生是為了舞台劇工作回香港，「不需要這樣情緒勒索，我相信他比很多台灣人還喜愛台灣」，更有人不捨地表示，「黃秋生頻繁往返香港台灣，要忍受多次隔離，容易嗎？為什麼還要罵這樣子敬業的藝人」；入境台灣得接受隔離14天，而沒有接受新冠疫苗的人，入境香港得在檢疫酒店隔離21天。

事後經紀人證實，黃秋生在24日上午已搭飛機返回香港，提前投入8月13日的舞台劇《ART呃》排練，也利用隔離期間背劇本；另外，儘管香港疫情趨緩，但藝文活動仍需規定梅花座，舞台劇入場率預計7成左右。

不過，黃秋生原預定9月會再度來台錄影，製作單位表示會視疫情狀況，能否如期拍攝還是未知數。

(中時新聞網)