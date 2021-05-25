疫情嚴峻期間，1名宅配司機表示，他因為工作關係無法在家防疫，但仍會遵守防疫原則，上班時間都戴著口罩，但大熱天之下口罩幾乎全濕，還會遭到民眾投以鄙視眼光與罵他散播病毒，讓他相當無奈難過；他說物流量大增，民眾還會不斷打電話催促，臉書PO文中道盡工作的血淚現況。

1名宅配司機在臉書「我是艋舺人」社團發文表示，面對疫情他的工作雖然沒有像醫護人員般偉大，但是為了配合防疫，他還是每天戴著口罩上班，「我的口罩從來沒有乾過」，而大眾待在家中，他卻必須外出工作，「我全身上下只有一片口罩可以保護我自己，沒辦法因為這是我選擇的工作！」他也呼籲收件人能夠下樓至空曠處領貨，強調「如果可以我也希望自己送貨平安健康」、「我們也有家人！」

宅配司機上班時間都著口罩，但大熱天之下口罩幾乎全濕，還會遭到民眾投以鄙視眼光與罵他散播病毒。（圖／翻攝自臉書「我是艋舺人」）

該宅配司機說，許多民眾打電話來催促，「但是車上的貨不是只有你的最重要，你一直打來，我也只能按照路線幫你送，收貨時也請跟我說聲辛苦了好嗎？」他也希望民眾不要以鄙視的眼光看著他，或是指責他傳遞病毒，文章中傳達滿滿的無奈與辛酸，希望防疫期間大家能夠互相體諒。

許多網友則留言說，「辛苦你了，呼籲社團人真的要時刻體諒他人」、「口罩濕，一定要記得換新的，不然的話，就失去作用了，加油」、「我也是物流能體會，有些人看到我跟看到鬼一樣，酒精一直往我身上噴」、「辛苦了，要想想還有這些辛苦工作的人，誰也不想遇到這樣，大家要有同理心」。

(中時新聞網)