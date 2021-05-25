逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:522021/05/25 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，加權指數彈至月、季線附近宜賣不宜買，因5月底月、季線向下交叉，整理時間恐將拉長。盤面上傳產鋼鐵轉弱，電子轉為跌深反彈架構，選股上以4月營收佳的個股為首選，另外防疫股宜選擇檢測族群為主，包括泰博、美時、瑞基、寶齡富錦、亞諾法等。 個股方面，本周納入投資組合的泰博，首季每股盈餘5.24元，可望續攻。 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 (工商 ) #美時 #寶齡富錦 #瑞基 #泰博 #亞諾法 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明 17:312021/05/17 財經 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 17:312021/05/17 財經 疫情升溫 台股早盤賣壓沈重 09:212021/05/17 財經 《晨間解盤》轉進電子機率高(倫元投顧提供) 07:452021/05/17 財經 《金融股》2020年隱含價值破兆元 國泰金每股EV為86.8元 15:242021/05/17 財經 八大投顧建議投資人…… 不摸底不殺低 待恐慌情緒消化 04:102021/05/17 財經要聞 16檔疫勇軍 捍衛台股城池 04:102021/05/16 財經要聞 《台北股市》上下「疫」條心 台股拚否極泰來 10:522021/05/17 財經 台股昨跌473點 國安基金暫不進場 04:102021/05/18 財經焦點 《熱門族群》疫情剉咧等 檢測族群變資金寵兒 10:012021/05/17 財經 20年前演惡角陷低潮 金素妍再使壞創演藝事業高峰 23:452021/05/17 娛樂 財經熱門新聞 華為拚逆轉勝 手機復活2關鍵曝光 有機會對抗老美？ - 財經 疫情大爆發台股不跌反漲？網點名這國：去年示範過了 - 財經 金融業員工確診不斷增加 全金聯發函金管會提出四大要求 - 財經 - 工商 三星砸4700億赴美設廠 韓媒潑自家人冷水 - 財經 解決防疫保單爭議 保險局：檢疫所、防疫旅館治療也能理賠 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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