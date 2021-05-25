逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，加權指數彈至月、季線附近宜賣不宜買，因5月底月、季線向下交叉，整理時間恐將拉長。盤面上傳產鋼鐵轉弱，電子轉為跌深反彈架構，選股上以4月營收佳的個股為首選，另外防疫股宜選擇檢測族群為主，包括泰博、美時、瑞基、寶齡富錦、亞諾法等。

個股方面，本周納入投資組合的泰博，首季每股盈餘5.24元，可望續攻。

(工商 )