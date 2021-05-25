麥當勞配合全國三級警戒延長至6月14日，及政府防疫政策，並維護顧客及員工健康，原實施至5月28日之暫停餐廳內用服務、停止洗手間使用，及「歡樂送」實施「線上訂餐、信用卡支付」等相關防疫措施，將同步延長至6月14日。

此外，全台麥當勞餐廳採單一入出口並進行實聯制，顧客進入餐廳使用前配合完成登錄，體溫達37.5度請勿入內；得來速亦已起啟動實聯制。

(中時 )