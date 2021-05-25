配合全國三級警戒延長 麥當勞內用停至6月14日 17:522021/05/25 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 麥當勞配合全國三級警戒延長至6月14日。（品牌提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 麥當勞配合全國三級警戒延長至6月14日，及政府防疫政策，並維護顧客及員工健康，原實施至5月28日之暫停餐廳內用服務、停止洗手間使用，及「歡樂送」實施「線上訂餐、信用卡支付」等相關防疫措施，將同步延長至6月14日。 此外，全台麥當勞餐廳採單一入出口並進行實聯制，顧客進入餐廳使用前配合完成登錄，體溫達37.5度請勿入內；得來速亦已起啟動實聯制。 全台一周內停電兩次 蔡總統：重新檢視全國電力調度規劃 疫情升溫 19日起鎖國一個月 (中時 ) #三級警戒 #內用 #麥當勞 #歡樂送 #洗手間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土疫情升溫 內政部宣布政黨財務申報期限延長至6月底 11:142021/05/18 政治 在家防疫太無聊 遊客欲入清水地熱園區 宜警急勸離 10:582021/05/18 社會 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 疫情續拉警報 央行、財部改電話記者會 04:102021/05/18 金融．稅務 摩鐵暗藏春色 太平分局長這動作阻斷「人與人的連結」 10:412021/05/18 社會 110指考今起報名 新增考場違規項目「攜帶活體動物」 11:332021/05/18 新消息 疫情變化多 新北市長侯友宜下午記者會說明 10:352021/05/18 政治 《經濟》台電調度應變能力不足 蘇貞昌令1周提改善方案 07:452021/05/18 財經 自主防疫升級 餐廳速食暫停內用 04:102021/05/18 時尚消費 台中醫神坐鎮廟埕 民眾祈求疫情散去 04:102021/05/18 地方新聞 彰縣首開疫情災害應變中心 04:102021/05/18 地方新聞 生活熱門新聞 桃園又一酒店淪陷？今增21例確診 全聯2店再上榜 - 生活 范雲神隱11天被林瑋豐破功 網翻臉書封面看到這6字笑翻：沒救了 - 生活 中市新增11例確診 足跡包括大雅第一公有市場、西屯路菜市場 - 生活 雙北病例地圖現染疫熱區 一張圖看你家是否高風險 - 生活 全國停課延長 爸媽哀鴻遍野刷整排「罰站樓」萌翻 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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