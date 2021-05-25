網路在疫情中成為人與人間重要聯繫管道，陳盈帆說，現在孩子會用視訊跟阿公阿嬤打招呼。(摘自陳盈帆臉書粉絲專頁)

陳盈帆原預計於5月28日迎向更新終點，但25日因疫情升級，停課延長至6月14日，她逗趣貼出媽媽癱倒於沙發上的插圖，宣告須暫停連載。(摘自陳盈帆臉書粉絲專頁)

各級學校因疫情停課不停學，曾入選波隆那插畫展的繪本作家陳盈帆，和孩子摸索網路課程之際，每日發想創作「我能在家做的100件事」，以鉛筆線條及麥克筆色彩，繪出親子在家共同歷經的有趣體驗，為居家防疫注入正能量。

陳盈帆表示，若校園發生腸病毒等病例，也有可能導致停課，當爸媽以來，已練就快速應對短時間停課。但疫情下的停課是長期抗戰，且孩童平日無大量使用3C產品經驗，上網課過程一團混亂，家長也會格外焦慮，「這些創作目的就是請大家不要驚慌，畫一些輕鬆的圖，告訴大家，我們在家也可以做些甚麼。」

比起擔憂因外在環境而侷限的活動，陳盈帆持正向思考，列出如放空、抱抱、用紙箱玩扮家家酒等居家活動，這些是她和孩子共同的體驗，一筆一畫都是愛。自宣布停課以來，她每天貼出4張插圖，原預計於5月28日迎向更新終點。但25日因疫情升級，停課延長至6月14日，她也逗趣貼出媽媽癱倒於沙發上的插圖，宣告「因停課延長，心理崩潰，需暫停連載一回。」

陳盈帆畢業於紐約SVA插畫研究所，2011年曾入選義大利波隆那國際童書原畫展，擅長手繪結合電腦的混合媒材。「我能在家做的100件事」系列創作，則是回歸最樸素的鉛筆手繪，就讀小學二年級的孩子上網課時，她就在旁邊畫畫，每天畫完，孩子還會給予反饋，建議媽媽可以再畫甚麼。

居家時光像是等待填補的空白紙，不光可以畫畫，陳盈帆說，還可以打開繪本，想去動物園就去動物園，不同的畫中世界隨意瀏覽，抽離現下狀況就能改變心情。「我能在家做的100件事」系列創作也是給自己的創作，沒有染疫已是萬幸，鼓勵眾人健康平安就是最大的成就。

(中時 )