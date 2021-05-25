楊鎮浯下午勘查清消門作業，特別感謝金門航空站配合選址，提供旅客多一層的保障，也讓鄉親更多一層的安心。（縣府提供）

楊鎮浯縣長偕金門民航站主任洪念慈勘查清消門安裝作業。（縣府提供）

楊鎮浯感謝第一線防疫人員的辛勞，強調無論中央或地防不分彼此，同心協力打贏金門保衛戰。（縣府提供）

楊鎮浯下午勘查清消門作業，特別感謝金門航空站配合選址，提供旅客多一層的保障，也讓鄉親更多一層的安心。（縣府提供）

金門縣府陸續限制來金門旅遊人流，台金線大幅減班，只以鄉親往返基本需求為主。（縣府提供）

金門縣府在尚義機場建置的快篩站，昨天因中央撤銷「快篩令」公告遭到拆除，但縣府今天下午馬上架設全國機場首座可自動對到站旅客量測額溫和全面性消殺病菌的「智慧安全防疫門」（清消門）。楊鎮浯縣長強調，防疫工作分秒必爭，才能確保金門這塊淨土。

楊鎮浯下午勘查清消門作業，特別感謝金門航空站配合選址，提供旅客多一層的保障，也讓鄉親更多一層的安心。他強調，台灣本島全部淪陷，目前僅餘金馬澎3離島維持零確診，在疫情天天有變化，日益嚴峻的情況下，縣府的態度很簡單，只要對鄉親有幫助，就是義無反顧，「做就對了!」，不但要做而且一刻也不能等。

至於昨天遭拆除的快篩站，楊鎮浯也表示，他接到很多鄉親的關心電話，都認為無論從地方制度法精神或傳染病防治法，甚至憲法的保障，均有商討的空間，可積極尋求法律程序救濟。但縣府將防疫擺在第一，把握時間檢視改善，才是當務之急，目前尚未採取法律救濟程序。

縣府昨天已再度行文中央疫情指揮中心申設快篩站，並在今天上午全國防疫會議中提議，希望仍在機場設置，若中央堅持不准，也可改在縣府可主導的地方設置，但全案仍待中央疫情指揮中心回應。縣府強調目前已與金門縣醫師公會對接，獲得醫護人力的支援，防疫旅管、集中檢疫所也有完整配套。

縣府觀光處表示，在縣府陸續限制來金門旅遊人流量，並建議中央鼓勵旅行社延期出團、暫停公務赴台與呼籲鄉親返金做好14日健康監測等措施，同時協調航空公司大幅減班後，24日單日到站人數已減至235人次，離站也僅有154人次，來回均已減少9成以上人次，多為鄉親往返基本需求。

楊鎮浯感謝第一線防疫人員的辛勞，強調無論中央或地防不分彼此，一起抗疫防疫，隨著疫情變化，工作量持續增加，大家同心協力打贏金門保衛戰。

(中時 )