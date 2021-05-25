中央流行疫情指揮中心25宣布全國第三級警戒期間延長至6月14日，司法院決定同步延長防疫指引，包括除了即時處理必要的案件外暫緩開庭、暫緩辦理國民法官模擬法庭，及彈性上下班，一半以上人力外居家上班。

司法院指出，全國各級法院原則上仍暫緩開庭，但具時效性例如已定期宣判或羈押中被告案件、緊急性例如證據保全事件，或其他認有即時處理必要之案件，不在此限，其他審判及行政工作（如撰寫判決書、聯合服務中心等）持續進行。

為防止疫情擴散，近期國民法官之模擬法庭均暫緩辦理，待疫情趨緩控制後，再行舉辦；為維持公務正常運作，司法院及所屬機關仍維持至少一半以上之到院辦公人力，但如有確診案例，授權機關首長審酌，不受一半到院辦公人力的限制。

司法人員將彈性上下班，院外人士進入法院有攜帶手機者，採取行政院版「簡訊實聯制作業方式」登記，應自主健康管理者若需進入法院，將由法院引導至戶外隔離安置區由專人處理。訴訟輔導服務，僅受理電話及視訊線上諮詢。

(中時 )