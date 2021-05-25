東海藝術街商圈發起慰勞警員的送餐活動，25日由「橘光呼嚕背包貓咖啡」陳瀅竹（中），在東海藝術街商圈管委會主委郭達鴻（右）陪同下，準備了鬆餅及冷泡茶，送至犁份派出所勞警，由副所長邱明亮（左）代表接受。（郭達鴻提供／黃國峰台中傳真）

東海藝術街商圈發起慰勞警員的送餐活動，25日由「橘光呼嚕背包貓咖啡」準備了鬆餅及冷泡茶，送至犁份派出所勞警。（郭達鴻提供／黃國峰台中傳真）

台灣新冠疫情升溫，員警除了平常的除暴安良外，還新增防堵病毒傳播的任務，東海藝術街商圈管委會主委郭達鴻，看到犁份派出所員警的辛勞，發起慰勞警員，商家輪流送餐活動，獲得熱烈嚮應。

郭達鴻表示，5月中旬台中首例本土確診個案，就出現在東海商圈，除了區內餐飲店實施不能內用，僅能外帶、外送實聯制外，轄區的犁份派出所也上緊發條，從嚴查察，如未戴口罩、違法營業等防疫措施，員警執勤風險增加、工作量也增加，因此繼去年發起向醫護人員致敬活動，上周六也在商圈店家群組，發起慰勞警員的送餐活動，感謝犁份派出所對東海藝術街商圈交通、治安的協助。

商圈著名的牛排店「阿蘭貝爾牛排廚房」昨打頭陣，特別精心製作16份牛排便當、雞腿排便當及炸牛排便當，今25日下午15時，則由「橘光呼嚕背包貓咖啡」精心準備含4種口味的鬆餅及冷泡茶20份，前往犁份派出所慰問員警，由犁份派出所副所長邱明亮代表接受，明天將由小巷子豆花準備豆花，陸續將有商圈店家參與慰勞警員的活動。

呂水賢表示，感謝商圈內的店家對員警的支持，也提醒疫情關係除了日常的業務、也多了勸導民眾戴口罩及近期在家網路購物遭詐騙的消息，提醒大家網路購物需謹慎小心。

郭達鴻表示，這次防疫沒有人是局外人，大家都在一條船上，各在其職守各盡其所能，希望疫情盡快結束，讓大家恢復原本的生活。東海藝術街商圈也在商圈的柯比意廣場製作兩大塊看板，提醒大家戴口罩、勤洗手、疫情消息都以指揮中心公布為準，請勿傳遞錯誤消息混亂視聽。

(中時 )