每個人身邊都會有交心、可以分享心事和祕密的朋友，但有些人卻無法控制自己的嘴巴，常常會將朋友告訴自己的事情都說出去。搜狐命理專欄近日發文點名雙子座、天秤座和水瓶座，這3個星座的人都是典型的大嘴巴，口風非常不緊，如果有不想曝光的事情千萬別和他們說！

1、雙子座

雙子座總是知道如何得到別人的信任，他們會充當很好的傾聽者，聽朋友對於生活、工作上的困擾或抱怨，如果有某個人戀愛了，他們也可以很快就得到消息。不過千萬要小心，因為雙子座很喜歡把別人的祕密分享出去，是一個典型的大嘴巴，所以絕對不要告訴他們你不想要曝光的任何事情。

2、天秤座

天秤座雖然看起來善良好相處，但其實是非常喜歡八卦的類型，而且還很會營造氛圍，讓身邊的人對他們要講的事情擁有濃厚的興趣，分享別人的秘密讓天秤座感到非常刺激，所以他們很喜歡四處八卦，也是個沒辦法守住祕密的大嘴巴，和他們吐露心聲的時候一定要多加注意。

3、水瓶座

水瓶座並不會承認自己是個會講閒言碎語的人，但事實上他們很常將八卦當作娛樂消遣，只要不小心偷聽到某個人的祕密，就絕對會說出去，因為他們認為「獨樂樂不如眾樂樂」，而且水瓶座通常對於別人的八卦，都有一種幸災樂禍的心態，如果身邊有水瓶座的朋友，千萬要小心了。

(中時新聞網)