台南市新營區三民路、大同路及民治路，今日進行路平改善工程。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市新營區三民路、大同路及民治路往來車流量大，日久導致路面龜裂、凹凸不平，市府工務局爭取前瞻計畫辦理「三路共改」工程，包含人手孔蓋下地、路面高程調整平順並同鋪面改善等作業，今已進場施工，工期為30天。

工務局表示，新營區三民路、大同路及民治路，周邊多是學校及在地小吃的繁華地區，近年因污水工程施工，有許多區塊修補痕跡，新舊銜接面時常出現粒料脫落，既不美觀也容易產生危險，影響行車品質及用路人安全。

工務局說，為此「三路共改」工程，將改善長度約2125公尺，計畫路寬13、18公尺，總經費約1732萬6000元，工程包含人手孔蓋下地、路面高程調整平順並同鋪面改善等作業。

工務局提到，其中AC路面刨鋪施工時間，三民路5月31日至6月3日、民治路6月4日至6月7日進行，施工期間皆採半半施工，屆時採單向封閉，另一向車道調撥單向通行，以確保車流順暢；另夜間施工採全面封閉分別為三民路及大同路於6月8日至6月10日。

工務局提醒，工程若遇雨天將順延進場施作，呼籲請用路人屆時行經該路段時，為免交通壅塞，請依指示牌提前改道或減速慢行，以維行車平安。

(中時 )