台灣新冠肺炎本土確診至今（25）日已達4285例，自5月爆發萬華茶室群聚感染，地緣關係使得雙北疫情首當其衝，《中時新聞網》整理雙北各區累計染疫人數，以病例地圖顯示雙北確診數最新分布狀況。

以台北市及新北市提供的確診數統計，目前共累計3106例，台北市萬華區661例最為嚴重，文山區79例居次；新北市則以板橋區441例最為多，鄰近的中和區292例，三重區也突破2字頭，以211例居第三。

今（25）日新增281例本土病例，個案分布以新北市154例最多，其次為台北市49例，雙北本土確診數的佔比超過全台7成；而校正回歸個案261例中，也是雙北個案居多，台北市就有155例，其次為新北市89例。

防止疫情持續擴散，新北市長侯友宜今日表示，明（26）日上午將啟動新店區5里、永和區5里的強化三級警戒，進行設置機動篩檢站、全面大清消、高頻率巡邏、熱區關懷及強化防疫宣導等措施。

新北市26日將針對新店區5里、永和區5里執行強化三級警戒。（新北市政府提供）

(中時新聞網)