新冠肺炎造成醫療負荷吃緊，有些民眾可能確診，就無法入住醫院，保險局局長施瓊華25日表示，經產、壽險公會討論且洽業者後，將統一解釋，未來只要是確診新冠肺炎，但因無病床，而在檢疫所、防疫旅館或方艙醫院進行治療者，醫療險一律都理賠。

同時，產險業的防疫保單針對隔離者有給付補償費用，也有很多保戶反應，有接到隔離通知電話，但因現在人數眾多，衛生單位來不及開出隔離通知書，施瓊華表示，保戶先不用心急出門去申請紙本，可靜待衛生單位補發紙本，若後續沒有紙本，未來不排除由保險公司統一查詢隔離名單，進行理賠。

施瓊華亦公布，截至5月24日為止，產險業的防疫保單，因隔離申請理賠件數，已達880件，共理賠6,485萬元，其中台灣產物的防疫神單就有631件理賠案，理賠6,035萬元。

新冠肺炎防疫警戒持續在第三級，施瓊華表示，因為疫情出現很多與保單條文有差異的情況，應採取事實認定，已責成產、壽會公司，若因疫情產生保單條款差異，將由公會討論，作成共通性作法，回應民眾需求，即未來會盡可能採取彈性作法，有利保戶的理賠解釋，施瓊華強調，這些彈性作法，未來在產、壽公會將以QA（問答）方式呈現，供保戶查詢。

所謂疫情造成的與保單條文差異，如醫療險住院理賠，條文明訂要入住醫院，但現在新冠肺炎造成醫療資源短缺，有些人可能無法入住醫院病房，但施瓊華表示，兩公會與業者已達成共識，只要符合住院要件，都可作彈性處理，即確診、有醫療行為，醫療險都要理賠。

另一個是保戶被通知隔離，但仍未收到隔離通知書，保險公司也同意，若隔離通知書一直未能發出，保險公司可請客戶稍安勿躁，不用急著出門跟衛生單位要證明，未來不排除，可統一由保險公司查詢，確認保戶是不是有被要求隔離，就逕行理賠。

(工商 )