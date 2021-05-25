《環球時報》胡錫進今天（25日）在「環時銳評」上發文表示，大陸兩度表達願向台灣民眾提供疫苗，均遭到台當局抵制。大陸網民也有很多表達不滿，指這是「熱臉貼冷屁股」，「賤不賤啊」的嘲諷在一些相關信息的下面被頂到最高位置。

環時認為，這是中國大陸一些人對台當局長期拒統政策已經不耐煩情緒的直率釋放，是大陸輿論生態的一個真實側面。台灣當局一直在島內煽動對大陸疫苗的不信任、乃至敵視，呼應他們的「聯美抗中」，這是部分大陸民眾反對此時援助台灣的根本原因。無論大陸官方還是對岸當局瞭解這些情緒的存在，都很有必要。

同時必須指出，在島內目前疫情危急的時候，大陸主動釋出提供疫苗支持的善意，這是中央政府基於道義和責任必須有的表現，也是中國作為大國取信於世界不可缺少的人道主義關懷。我們豈能降到與島內激進勢力的一群井底之蛙同一道德線上掰扯你贏我虧，與他們競爭「面子」。

「賤」這個概念就不應存在於大陸對台工作的主流價值評判中。它是個性化和情緒化的，但它如果足以影響到政策制定，就會讓我們的一些政策民粹化，極大壓縮國家在戰略上投子佈局的空間，導致格局性萎縮和簡單化。

中國大陸面臨著極其複雜嚴峻的戰略挑戰，如果缺少心胸和面向長遠的運籌力，比如主動給台灣提供一些疫苗並受到台當局阻礙就覺得難堪自賤了，那我們將很難走遠。

在疫苗問題上，真正應該感到難堪的是民進黨當局。台灣急需疫苗，金門等縣市已經要求自主從外面採購，西方疫苗遠水不解近渴，大陸疫苗隨時可以到達，想想看，台當局如果反復拒絕大陸提供疫苗的善意，將此事政治化到底，他們將面臨多麼巨大的壓力。

大陸惠台不會沒有底線，軍機繞台等施壓會繼續進行，甚至根據需要加碼，但人道主義大旗我們會永遠高舉在手。疫苗不是政治，它需要超越兩岸恩恩怨怨的所有糾葛。

我們也希望有關部門瞭解民間的情緒，但在制定政策時堅決以國家利益和人民長遠利益為本，不被網上的激烈情緒所困。尊重那些意見的存在但不被它們綁架，這是政策制定者和執行者為國為民的應有擔當。

(旺報 )