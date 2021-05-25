江啟臣表示，友人今天傳來一張美國已經開始在大賣場施打疫苗的照片，真是看了令人感慨良多。（取自江啟臣臉書）

對於台灣近日疫情每天確診上百例一事，國民黨主席、立法委員江啟臣看到友人傳的一張照片，感慨想問蔡總統，什麼時候才能夠取得足夠的有效疫苗？江啟臣也強調，充足有效的疫苗才是解答！

江啟臣在臉書表示，友人傳來一張美國已經開始在大賣場施打疫苗的照片，真是看了令人感慨良多。去年台灣逐步鬆綁管制，國內旅遊大爆發，當其他國家陸續陷入防疫困境，我們的防疫自信心爆棚！執政黨更是覺得只要做好國境控管，等待疫情過去，就可以天下太平！

江啟臣強調，當時國民黨就已經提出擴大篩檢的呼籲！可惜民進黨政府只想用抹黑來處理不同意見！當時國民黨一直要求做好疫苗政策的超前部署！ 可惜行政院長到今年二月還認為台灣沒有施打疫苗急迫性！當時國安會諮詢委員就寫好疫情擴大的因應方案！可惜民進黨政府繼續決定視而不見。

江啟臣指出，一年過後，我們不但篩檢量能仍舊不足，有效疫苗取得的數量遠遠落後其他國家，面對疫情擴大更沒有做好各項因應。

然而，面對地方政府針對篩檢量能不足、疫苗數量不足，各種想方設法的著急，江啟臣質疑，民進黨政府還繼續想要用官僚的心態面對，用抹黑、抹紅的方式來處理！

他直言，可惜，疫苗跟人民防疫自信心不一樣，不是單靠強大的宣傳就可以獲得！有效充足的疫苗才是疫情的最終答案，這一個答案更沒辦法從政治鬥爭找到。

江啟臣最後還是想問蔡總統，什麼時候才能夠取得足夠的有效疫苗？

(中時新聞網)