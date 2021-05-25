獨／萬華淪疫情箭靶拒貼標籤 新住民讚台灣人很自律

本土疫情不斷擴散，全台已進入三級警戒，連十日確診破百例，引起民眾高度恐荒。又新北市確診者占最多數，而萬華茶室成病毒散播最大關鍵，外界將矛頭指向萬華居民及經過萬華的人，當地人多日以來，飽受各種汙名化與歧視，當地居民憤怒表示「我們也是受害者」。疫情雖嚴峻，但台灣街道上見美麗風景，艋舺燒臘店老闆接受《中時新聞網》訪問，大讚「台灣人都很自律」。

艋舺燒臘店老闆娘表示，客人都能遵守禁止內用的規定。（照片/游定剛 拍攝）

來自大陸湖北的新住民尹學梅坦言，嫁來台灣多年，經營燒臘店15年，第一次見到很多店家休息，街道上空蕩蕩景象，尤其到了晚上，幾乎都沒有人。不過她大讚台灣人都很自律，大家都有戴口罩，保護自己、也保護他人；客人也很遵守禁止內用的規定，很自覺地保持社交距離。

艋舺15年人氣燒臘店，受疫情影響人潮、生意銳減。（照片/游定剛 拍攝）

針對外界連日對於萬華的汙名化，尹老闆表示，她其實並不這麼認為，因為大家都不想發生（疫情），病毒是從別的地方來，再說是萬華實在很不公平，目前遇到困境就要想辦法。她更談及，萬華人都很團結，別因外界的批評與指責氣在心裡，因並非人人都這麼想，只盼望疫情盡快落幕，回歸正常生活。

(中時新聞網)