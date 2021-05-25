消防抗疫太辛苦 義消自製槓片架助練體能 18:332021/05/25 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市義消林志峰為協助消防員鍛鍊體能，決定自製槓片架贈送給消防局中路分隊。（消防提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情嚴峻，消防員出勤確診專案次數增加，桃園市義消林志峰贈送中路消防分隊槓片架，讓他們更能鍛鍊體能。（消防提供／賴佑維桃園傳真） 疫情嚴峻，消防人員出勤載送確診者勤務暴增，桃園市義消林志峰為協助消防員鍛鍊體能，決定自製槓片架贈送給消防局中路分隊，希望在第一線抗疫的消防員能更紮實鍛鍊體能，也獲得不少消防員讚賞。 中路分隊分隊長許翠珊表示，抗疫是一場漫長的延長賽，消防人力有限，民間力量無限，唯有警義消齊心抗疫，定能撐過此場嚴峻的戰役。 長聖細胞治療加入抗疫國家隊 UMSC01獲專案許可 抗疫升級 金門縣府和所屬機關彈性上下班 (中時 ) #抗疫 #義消 #體能 #消防員 #自製 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 民調一面倒要全面停課 萬美玲：政府要有擔當 11:172021/05/18 生活 落實持續營運指引 宇瞻升級抗疫措施 15:092021/05/17 財經 齊心抗疫解除三級警戒 吳鳳：我等著跟世界分享台灣表現 16:592021/05/17 娛樂 疫情升溫 台北國賓大飯店高規抗疫 10:032021/05/17 生活 林柏宏《火神》直擊墜樓誘發PTSD！籲為醫護消防打氣 14:042021/05/17 娛樂 興達電廠又限電 蔡英文要求徹查原因 06:262021/05/18 財經 十銓科技全員齊心抗疫 防疫補助金每位員工一萬元 10:512021/05/17 財經 家屬疑確診 外送員3天跑樹林送單 區公所：未染疫勿恐慌 11:292021/05/18 生活 陸外交部：支持發展中國家 豁免新冠疫苗智財權 22:382021/05/17 兩岸 台股抗疫 外資備3套劇本 04:102021/05/17 財經要聞 寶島熱門新聞 防疫宅在家 台南市場美食、有機蔬菜箱新鮮宅配到府 - 寶島 疫情挺街友 7-11預購募集救助套餐 - 寶島 老婦跌坐菜園 員警熱心協助送醫 - 寶島 酷課雲當機 建中老師化身17直播主學生笑翻 - 寶島 消防抗疫太辛苦 義消自製槓片架助練體能 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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