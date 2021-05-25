疫情嚴峻，消防員出勤確診專案次數增加，桃園市義消林志峰贈送中路消防分隊槓片架，讓他們更能鍛鍊體能。（消防提供／賴佑維桃園傳真）

疫情嚴峻，消防人員出勤載送確診者勤務暴增，桃園市義消林志峰為協助消防員鍛鍊體能，決定自製槓片架贈送給消防局中路分隊，希望在第一線抗疫的消防員能更紮實鍛鍊體能，也獲得不少消防員讚賞。

中路分隊分隊長許翠珊表示，抗疫是一場漫長的延長賽，消防人力有限，民間力量無限，唯有警義消齊心抗疫，定能撐過此場嚴峻的戰役。

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