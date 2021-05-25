證交所將在6月1日及7日舉辦三場次「第一上市（KY）公司線上財務業務說明會」。分別為6月1日虹揚-KY（6573）、永固-KY（5546）登場，接下來為6月7日由福貞-KY（8411）接棒。

證交所表示，辦理KY公司財務業務說明會目的，是係提供上市公司與投資人溝通平台，使投資人了解第一上市公司營運績效，會中將由公司代表向投資大眾與機構法人說明財務業務情形及對未來前景的看法。

因近日疫情嚴峻，為避免群聚風險，同時維持公司與投資人間溝通，此次說明會將採錄影線上播放方式辦理。

證交所表示，此次說明會採Webpro線上播放方式辦理，投資大眾可透過證交所網站收看「第一上市公司線上財務業務說明會」實況，了解相關公司及其產業之發展情形，收看網址為http://webpro.twse.com.tw/。

第一上市簡報資料將於會前上傳至公開資訊觀測站法說會資料區，請與會者先行至公開資訊觀測站下載（網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb07_1）

投資人可於各場次辦理前透過網路表單提問，第一上市公司將於會後另行回復投資人提問，線上提問網址為https://act.twse.com.tw/R1100311/，開放時間為即日起至各場次前一營業日17:00前。

(工商 )