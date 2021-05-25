環保署為加速污染場址改善，促使責任主體積極投入污染改善工作，訂定「污染場址分區改善及土地利用作業原則」，明定分期分區作業方式，規範完成污染改善之區域得以分區先行利用，並將利用收益持續投入改善作業之機制，確保污染土地受到積極改善與管理，提升環境品質。

環保署表示，作業原則訂定目的為提供地方政府環保局辦理依「土壤及地下水污染整治法」場址土地再利用規範所提出之申請案件有所依循，污染場址之整治及利用計畫擬定，需以全區計畫（包括場址及管制區範圍），並以分區污染改善達管制標準始得利用為原則提出申請，以利地方環保機關審查及管理，並將分區利用收益持續投入改善作業之機制，確保污染土地受到積極改善與管理。此外，考量部分土地因地質背景因素等問題，改善至低於土壤及地下水污染管制標準所需時間較長，另規範特定土地用途及其風險管理方式，得透過阻絕污染、限制活動範圍或禁用地下水等作法，達到避免民眾暴露目的，兼顧環境保護及土地資源永續利用。

(工商 )